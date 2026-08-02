‘FIR वापस क्यों नहीं हुई?’: नाबालिग के परिवार से CJP नेता ने की बात, कानूनी मदद और काउंसलिंग का दिया भरोसा

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधि ने पीड़ित बच्ची की मां से बात करने के बाद सोशल मीडिया पर स्थिति साझा की। CJP नेता ने कहा है कि बच्ची की मां से मेरी बात हुई है। वे काफी दुखी और गुस्से में हैं। बच्ची द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और खुद प्रधानमंत्री @narendramodi द्वारा उसे और अन्य बच्चों को माफ किए जाने के बावजूद अब तक एफआईआर (FIR) वापस नहीं ली गई है। इसके अलावा, मीडिया के कुछ हिस्से लगातार बच्ची के वीडियो चला रहे हैं और परिवार से सवाल पूछकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं।