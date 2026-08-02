AAP vs BJP: ’15 साल की बच्ची से डर गए पीएम मोदी’, AAP के संजय सिंह ने कहा- अनैतिक काम करने की धमकी दे रहे भाजपा के लोग

दूसरी तरफ, विवाद में आई 15 साल की नाबालिग लड़की ने एक नया वीडियो जारी कर अपनी गलती पर दोबारा माफी मांगी है और पीएम मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। लड़की ने रोते हुए कहा कि पीएम मोदी जी ने मुझे माफ कर दिया, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे दूसरी जिंदगी मिल गई है। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी और मुझे लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने मुझे तुरंत माफ कर दिया। मैं शर्मिंदा हूं और देश से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं। घटना के बारे में बताते हुए लड़की ने कहा कि वह 23 जुलाई को दोस्तों के साथ कनॉट प्लेस गई थी, जहां जंतर-मंतर पर हो रहे आंदोलन के दौरान कुछ लोगों के बहकावे में आकर उसने उकसावे में बयान दे दिया था।