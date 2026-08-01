1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

PM नरेंद्र मोदी के वीडियो पर अभिजीत दीपके का पलटवार, बोले- पहले लाठीचार्ज के लिए लड़कियों से माफी मांगिए

Abhijeet Dipke Video: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने प्रधानमंत्री से छात्राओं और छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Shekhar

Aug 01, 2026

abhijeet dipke and pm narendra modi

CJP संस्थापक अभिजीत दीपके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

Abhijeet Dipke on PM Narendra Modi video: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की है। विरोध कर रहे छात्रों को 'माफ करने' के बारे में प्रधानमंत्री के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिजीत दीपके ने कहा कि माफी देने का दिखावा करने के बजाय प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से लड़कियों से माफी मांगनी चाहिए और 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस बर्बरता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

एक और वीडियो जारी कर सकते हैं पीएम - अभिजीत दीपके

अपने वीडियो में, अभिजीत दीपके ने कहा कि 'गुमराह बच्चों' को माफ़ करने के बारे में प्रधानमंत्री मोदी का दावा पूरी तरह से असंवेदनशील है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि देश के नागरिक और युवा असली मुद्दे को समझते हैं।

जारी वीडियो में अभिजीत दीपके ने कहा, "कल हम सबने मोदी जी का वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बच्चों को माफ करने की बात कही। मुझे लगता है कि मोदी जी आज रात एक और वीडियो जारी कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि उस वीडियो में वह 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज के लिए माफी मांगेंगे।"

लड़कियों से माफी मांगे पीएम - अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके ने 20 जुलाई को नई दिल्ली में छात्रों के 'संसद मार्च' के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि पुलिस प्रशासन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और नाबालिग लड़कियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया।

दीपके ने आरोप लगते हुए कहा, "पुलिस अधिकारियों ने 12 साल तक की लड़कियों के सिर फोड़ दिए। पुरुष अधिकारियों ने लड़कियों के कपड़े तक फाड़े और उनकी पिटाई की। पुलिस ने लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर भी लाठियां मारीं। इसलिए, मैं चाहता हूं कि मोदी जी आज रात के वीडियो में उन सभी लड़कियों से माफी मांगें जिनकी पुलिस ने इतनी बेरहमी से पिटाई की।"

वीडियो जारी कर पीएम मोदी ने क्या कहा था?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार रात एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों द्वारा अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर प्रतिक्रिया दी। वीडियो में पीएम ने कहा कि कुछ युवाओं ने विरोध के नाम पर अभद्र और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया, यहां तक ​​कि उन्होंने पीएम और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ भी बेहद अपमानजनक बातें कहीं।

पीएम ने वीडियो में कहा कि इन युवाओं को सजा देने या उन्हें अदालती कार्रवाई में उलझाने के बजाय, उन्हें सही रास्ते पर लाने की जरूरत है। इसलिए, उन्होंने विरोध कर रहे युवाओं को पूरे दिल से माफ कर दिया और देश व समाज से इस फैसले को स्वीकार करने की अपील की।

‘मंदिर के पैसे लूटने वालों को बेनकाब करना गलत है क्या?’ पुलिस शिकायत दर्ज होने पर बोले पप्पू यादव

ये भी पढ़ें
purnia mp pappu yadav

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CJP Protest

Updated on:

01 Aug 2026 09:16 pm

Published on:

01 Aug 2026 09:13 pm

Hindi News / National News / PM नरेंद्र मोदी के वीडियो पर अभिजीत दीपके का पलटवार, बोले- पहले लाठीचार्ज के लिए लड़कियों से माफी मांगिए

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CJP Protest

VIDEO: सुपौल में मगरमच्छ देख मची अफरा-तफरी, युवक ने कंधे पर लादकर पहुंचाया पुलिस थाने

crocodile
पटना

पंजाब कांग्रेस में AICC प्रभारी भूपेश बघेल के समक्ष चन्नी समर्थकों ने काटा बवाल, खुलकर सामने आई गुटबाजी

Punjab Congress Infighting
चंडीगढ़ पंजाब

तसलीमा नसरीन को सीएम सुवेंदु अधिकारी का भरोसा, कहा- पश्चिम बंगाल आएं, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी

suvendu adhikari Taslima Nasrin
कोलकाता

कावेरी विवाद पर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची DMK, कर्नाटक पर आदेश नहीं मानने का आरोप

Cauvery Water Dispute, DMK Supreme Court, Karnataka Cauvery Water, Tamil Nadu Water Crisis, CWMA, CWRC,
राष्ट्रीय

'मंदिर के पैसे लूटने वालों को बेनकाब करना गलत है क्या?' पुलिस शिकायत दर्ज होने पर बोले पप्पू यादव

purnia mp pappu yadav
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.