PM नरेंद्र मोदी के वीडियो पर अभिजीत दीपके का पलटवार, बोले- पहले लाठीचार्ज के लिए लड़कियों से माफी मांगिए

Abhijeet Dipke on PM Narendra Modi video: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की है। विरोध कर रहे छात्रों को 'माफ करने' के बारे में प्रधानमंत्री के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिजीत दीपके ने कहा कि माफी देने का दिखावा करने के बजाय प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से लड़कियों से माफी मांगनी चाहिए और 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस बर्बरता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।