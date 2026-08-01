पंजाब कांग्रेस में AICC प्रभारी भूपेश बघेल के समक्ष चन्नी समर्थकों ने काटा बवाल, खुलकर सामने आई गुटबाजी

पंजाब में कांग्रेस की खोई राजनीतिक जमीन वापस दिलाने और संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी पार्टी आलाकमान ने भूपेश बघेल को सौंपी है। उनकी प्रमुख जिम्मेदारियों में विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करना और पार्टी के विभिन्न गुटों को एकजुट करना शामिल है।

हालांकि, उनके दौरे के शुरुआती दो दिनों में जिस तरह गुटबाजी और असंतोष खुलकर सामने आया है, उससे यह स्पष्ट है कि पंजाब कांग्रेस को एकजुट करना उनके लिए आसान नहीं होगा।