Punjab Election: पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सियासी रंग में रंगी गुरु रविदास जयंती, दलित वोटों पर सभी दलों की नजर

पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि सरकार इस साल के अंत तक भी चुनाव करा सकती है। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। दरअसल, चुनाव से पहले प्रदेश में गुरु रविदास जंयती सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रह गई है, बल्कि यह राजनीति का अहम केंद्र बन चुकी है।