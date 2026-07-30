IMD Issues Heavy Rain Alert: दिल्ली से पूर्वोत्तर तक बारिश का कहर और राहत, 14 राज्यों में येलो-ऑरेंज अलर्ट

IMD Rain Alert: मौसम का मिजाज अब पूरी तरह से बदल चुका है। सावन के आगमन के साथ ही देश भर में मानसून की रफ्तार बेहद आक्रामक और मनमोहक दोनों रूपों में देखने को मिल रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 30 जुलाई के लिए देश के 14 प्रमुख राज्यों में अगले कुछ घंटों के भीतर भारी बारिश, मेघगर्जन और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।