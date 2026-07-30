असम में बाढ़ से मची तबाही, मरने वालों की संख्या 78 पहुंची, 7 जिलों में 3 लाख से ज्यादा लोग बेहाल

Assam Flood Updates: असम में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, असम में बाढ़ और उससे जुड़े हादसों में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। असम के 7 जिले इस समय पानी में डूबे हुए हैं, जिससे 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हाल ही में शिवसागर में दो और गोलाघाट में एक और व्यक्ति की मौत की खबर आई है। पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के निर्देश पर प्रभावित परिवारों को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता के साथ-साथ जरूरी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है।