असम और बिहार में छात्रों पर दर्ज केस वापस, CJP की चेतावनी के बाद हरकत में आई सरकार

20 जुलाई को हमारी केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ यह सहमति बनी थी कि प्रदर्शनकारियों या आयोजकों के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी न सिर्फ 20 जुलाई या उससे पहले दिल्ली में हुई घटनाओं के सिलसिले में, बल्कि देश भर में चल रहे प्रदर्शनों के संबंध में भी, खासकर उन राज्यों में जहां BJP की सहयोगी सरकारें हैं। यह भी तय हुआ था कि जो FIR पहले ही दर्ज हो चुकी हैं, उन्हें वापस ले लिया जाएगा। हालांकि, अब हम जो देख रहे हैं खासकर बंगाल, बिहार, असम और दिल्ली के कुछ हिस्सों में वह यह है कि कई छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है और उन पर FIR दर्ज की गई हैं।