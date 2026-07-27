‘माता-पिता चाहते हैं अमेरिका लौट जाए अभिजीत’, CJP संस्थापक के परिजनों से मिले शिवसेना मंत्री संजय शिरसाट

Sanjay Shirsat and Abhijeet Dipke (Photo : ANI)
CJP Founder Abhijeet Dipke: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के माता-पिता से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि दीपके परिवार का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। अभिजीत का अमेरिका छोड़कर आंदोलन से जुड़ना उनका निजी फैसला था। शिरसाट के मुताबिक, अभिजीत के माता-पिता आज भी चाहते हैं कि वह अमेरिका लौटकर अपनी पढ़ाई पूरी करें। उनको जो नौकरी मिली है उसे जॉइन करें और वहीं अपना भविष्य बनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुलाकात को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
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