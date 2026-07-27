Punjab News: संगरूर में बीजेपी ऑफिस पर पेट्रोल बम से हमला, भाजपा बोली- भगवंत मान सरकार में ‘जंगल राज’

घटना के बाद भाजपा ने पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि पंजाब में भाजपा कार्यालयों पर लगातार हमले हो रहे हैं, भाजपा नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के शासन में यह स्थिति अब "जंगल राज" की पहचान बन गई है। उन्होंने कहा कि हिंसा के जरिए विपक्ष की आवाज दबाने की हर कोशिश विफल होगी और भाजपा ऐसे हमलों से डरने वाली नहीं है। ढिल्लों ने सवाल उठाया कि आखिर पंजाब के लोग किस तरह के माहौल में रह रहे हैं। क्या राज्य में कानून का राज बचा है या फिर अपराध और गैंगस्टरवाद हावी हो चुका है।