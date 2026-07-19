Government Holiday: पंजाब में 31 जुलाई को सरकारी छुट्टी, बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज और दफ्तर

31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटनविल जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी और वे देश के महान क्रांतिकारियों में शामिल हो गए। वर्ष 1974 में उनके पार्थिव अवशेष भारत लाए गए, जहां पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज शहीद उधम सिंह को देश के उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों में गिना जाता है, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। वहीं दूसरी तरफ केरल सरकार ने बच्चों के फुटबॉल प्रेम को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने रविवार को राज्य के अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों में सोमवार को विशेष अवकाश की घोषणा की है।