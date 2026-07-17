Punjab Congress Crisis: 2021 में दबाव में झुकी कांग्रेस, 2027 से पहले क्यों नहीं मान रही चन्नी की मांग? आखिर क्या सीखा 2022 की हार से

कांग्रेस के लिए पंजाब अहम है। दरअसल, विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। ऐसे में यदि कांग्रेस को 2027 चुनाव में आम आदमी पार्टी को चुनौती देनी है, तो उसके लिए संगठनात्मक एकजुटता सबसे बड़ी जरूरत होगी। लेकिन लगातार जारी अंदरूनी खींचतान विपक्ष को यह कहने का मौका दे रही है कि कांग्रेस चुनाव से पहले ही बंटी हुई है।