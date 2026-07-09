Patrika Explainer: पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस में घमासान, क्या AAP और BJP को मिलेगा फायदा?

Punjab Congress leadership crisis 2027: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर कांग्रेस चुनावी तैयारियों से ज्यादा नेतृत्व विवाद में उलझी हुई दिखाई दे रही है। पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह कम होने के नाम ही नहीं ले रही है। दरअसल, पार्टी के अंदर संघर्ष इस बात का है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा? हालांकि आलाकमान की ओर से कहना है कि पार्टी के अंदर कोई भी विवाद नहीं है। इसको लेकर राहुल और सोनिया गांधी ने प्रदेश के 5 वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की थी।