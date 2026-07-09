FBI रिपोर्ट के बाद पंजाब सरकार पर बरसे सुखजिंदर सिंह रंधावा, बोले- बॉर्डर रेंज की जांच हुई तो सामने आएगा बड़ा घोटाला

Sukhjinder Singh Randhawa: अमेरिका की जांच एजेंसी FBI द्वारा पंजाब पुलिस के एक इंस्पेक्टर का नाम एक इंटरनेशनल रंगदारी रैकेट में आने के बाद पंजाब का सियासी माहौल गरमा गया है। इस मामले पर पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि यह मामला सिर्फ एक इंस्पेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और अगर बॉर्डर रेंज में तैनात रहे सभी पुलिस अधिकारियों की निष्पक्ष जांच की जाए, तो एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। रंधावा ने आरोप लगाया कि पंजाब में गैंगस्टर्स और पुलिस के इस गठजोड़ को लेकर FBI ने जो भी खुलासे किए हैं, उसकी पूरी हकीकत से पंजाब सरकार अच्छी तरह वाकिफ है।