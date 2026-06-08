एआई से ठगी का हब बना अमेरिका, पिछले साल 7,740 करोड़ रुपए से ज्यादा की लगी चपत

Cyber fraud USA: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) अब साइबर अपराधियों के लिए एक बड़ा हथियार बनता जा रहा है। इसकी मदद से होने वाली धोखाधड़ी के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2025 में एआइ द्वारा की गई धोखाधड़ी से अमेरिका को लगभग 900 मिलियन डॉलर (लगभग 7,740 करोड़ रुपए) का नुकसान हुआ। साथ ही, एफबीआई को एआई स्कैम से जुड़ी 31 हजार से अधिक शिकायतें भी मिलीं। यह संख्या 2024 की तुलना में 74 प्रतिशत अधिक है। विशेषज्ञों के अनुसार, एआई तकनीक लगातार बेहतर हो रही है और अपराधी भी इसका तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से डर है कि आने वाले समय में ऐसे स्कैम और बढ़ सकते हैं।