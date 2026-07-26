अहमदाबाद सीरियल बम धमाके: जांच का नेतृत्व करने वाले तत्कालीन जेसीपी आशीष भाटिया बोले – ‘फिर नहीं हुए वैसे धमाके’

भाटिया ने बताया कि 26 जुलाई 2008 की रात हुए धमाकों के बाद अहमदाबाद शहर पुलिस ने जांच शुरू की और खुलासा किया कि इसके पीछे इंडियन मुजाहिद्दीन का हाथ था। सिर्फ 15 दिनों के भीतर स्थानीय स्तर पर शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सामने आया कि प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) से जुड़ा अहमदाबाद का जाहिद शेख केरल के वाघामौन जंगलों में आतंकियों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होकर लौटा था। इसी सुराग से पुलिस स्थानीय मॉड्यूल तक पहुंची। इसके बाद फोन रिकॉर्ड की जांच, भरुच से संदिग्धों को हिरासत में लेने और दिल्ली के बाटला हाउस में हुई कार्रवाई से मिले इनपुट के आधार पर दिल्ली से आए अन्य आतंकियों की भूमिका भी सामने आई। महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों की पुलिस ने भी इस नेटवर्क को ध्वस्त करने में अहम भूमिका निभाई।