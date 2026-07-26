Mirabai Chanu Won Gold Medal: मीराबाई चानू के गोल्ड जीतने पर पीएम नरेंद्र मोदी की आई प्रतिक्रिया, बोले-‘मीराबाई हर भारतीय के लिए प्रेरणा’

पीएम नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू को दी बधाई(फोटो-ANI)
PM Modi On Mirabai Chanu: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू की उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि मीराबाई ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा साबित की है और वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण जीतने के बाद मीराबाई ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह पदक उनके लिए बेहद खास है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट 'X' पर मीराबाई चानू को बधाई देते हुए लिखा कि भारतीय वेटलिफ्टिंग के इतिहास में एक और शानदार अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि मीराबाई ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की 48 किलोग्राम स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर अपनी क्षमता का परिचय दिया है।
पीएम मोदी ने लिखा कि लगातार दो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड और कुल मिलाकर चौथा कॉमनवेल्थ गेम्स पदक जीतने वाली मीराबाई देश के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं।
31 वर्षीय मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का पहला स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता से पहले उन्हें इस वर्ग का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था और उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस भरोसे को सही साबित किया। उनकी जीत ने भारत के पदक अभियान को मजबूती दी है।
स्वर्ण पदक जीतने के बाद मीराबाई चानू ने कहा कि वह बेहद खुश हैं कि भारत के लिए तीसरा गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहीं। उन्होंने स्वीकार किया कि मुकाबले से पहले उनके मन में कई बातें चल रही थीं और थोड़ा दबाव भी महसूस हो रहा था। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश भारतीय वेटलिफ्टिंग टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की थी। तीसरा स्वर्ण और कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल चौथा पदक जीतकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है।
जीत के बाद बातचीत के दौरान मीराबाई चानू भावुक भी नजर आईं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवार, कोच और पूरी सपोर्ट टीम को दिया। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में परिवार और कोच का साथ ही उन्हें लगातार बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देता रहा।
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