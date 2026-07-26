26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Mirabai Chanu Won Gold Medal: मीराबाई चानू के गोल्ड जीतने पर पीएम नरेंद्र मोदी की आई प्रतिक्रिया, बोले-‘मीराबाई हर भारतीय के लिए प्रेरणा’

Mirabai Chanu: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं की 48 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू को बधाई दी। मीराबाई ने 190 किलोग्राम कुल वजन उठाकर गोल्ड जीता और जीत के बाद परिवार व कोच को अपनी सफलता का श्रेय दिया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jul 26, 2026

Mirabai Chanu

पीएम नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू को दी बधाई(फोटो-ANI)

PM Modi On Mirabai Chanu: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू की उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि मीराबाई ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा साबित की है और वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण जीतने के बाद मीराबाई ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह पदक उनके लिए बेहद खास है।

पीएम मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट 'X' पर मीराबाई चानू को बधाई देते हुए लिखा कि भारतीय वेटलिफ्टिंग के इतिहास में एक और शानदार अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि मीराबाई ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की 48 किलोग्राम स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर अपनी क्षमता का परिचय दिया है।

पीएम मोदी ने लिखा कि लगातार दो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड और कुल मिलाकर चौथा कॉमनवेल्थ गेम्स पदक जीतने वाली मीराबाई देश के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

भारत को दिलाया पहला गोल्ड

31 वर्षीय मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का पहला स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता से पहले उन्हें इस वर्ग का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था और उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस भरोसे को सही साबित किया। उनकी जीत ने भारत के पदक अभियान को मजबूती दी है।

जीत के बाद क्या बोलीं मीराबाई?

स्वर्ण पदक जीतने के बाद मीराबाई चानू ने कहा कि वह बेहद खुश हैं कि भारत के लिए तीसरा गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहीं। उन्होंने स्वीकार किया कि मुकाबले से पहले उनके मन में कई बातें चल रही थीं और थोड़ा दबाव भी महसूस हो रहा था। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश भारतीय वेटलिफ्टिंग टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की थी। तीसरा स्वर्ण और कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल चौथा पदक जीतकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है।

परिवार और कोच को दिया श्रेय

जीत के बाद बातचीत के दौरान मीराबाई चानू भावुक भी नजर आईं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवार, कोच और पूरी सपोर्ट टीम को दिया। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में परिवार और कोच का साथ ही उन्हें लगातार बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देता रहा।

CWG 2026: कौन हैं इंडियन आर्मी के जवान ऋषिकांत सिंह? जिन्होंने 264 Kg वजन उठाकर ग्लासगो में गाड़ दिया भारत का झंडा

ये भी पढ़ें
Who is Rishikanta Singh, Rishikanta Singh weightlifter biography,

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Jul 2026 09:57 pm

Published on:

26 Jul 2026 09:43 pm

Hindi News / National News / Mirabai Chanu Won Gold Medal: मीराबाई चानू के गोल्ड जीतने पर पीएम नरेंद्र मोदी की आई प्रतिक्रिया, बोले-‘मीराबाई हर भारतीय के लिए प्रेरणा’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘पेपर लीक कर बेचे गए’, रवनीत सिंह बिट्टू का पंजाब सरकार पर आरोप, दो मंत्रियों का इस्तीफा मांगा

Ravneet Singh Bittu
राष्ट्रीय

2 लाख महीने कमाने के बाद भी खुद को ‘गरीब’ मानता है बेंगलुरु का युवक, रेडिट पोस्ट हुई वायरल

Bengaluru Man 2 Lakh Salary Viral Post
राष्ट्रीय

कौन हैं नंदन नीलेकणि? जिन्हें पीएम मोदी ने सौंपी भारत की परीक्षा व्यवस्था बदलने की जिम्मेदारी

Who is Nandan Nilekani, Nandan Nilekani, Nandan Nilekani Profile, Nandan Nilekani Biography, Nandan Nilekani News, Nandan Nilekani Infosys,
राष्ट्रीय

परीक्षा सुधार के लिए टास्क फोर्स पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, जयराम रमेश बोले- राधाकृष्णन कमेटी की 101 सिफारिशों का क्या हुआ?

Jairam Ramesh Statement
राष्ट्रीय

'छात्रों को भड़काकर हद पार कर चुके थे तेज प्रताप', JJD अध्यक्ष को 14 दिन की जेल पर बोले भाजपा सांसद

tej pratap yadav
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.