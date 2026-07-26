Mirabai Chanu Won Gold Medal: मीराबाई चानू के गोल्ड जीतने पर पीएम नरेंद्र मोदी की आई प्रतिक्रिया, बोले-‘मीराबाई हर भारतीय के लिए प्रेरणा’

PM Modi On Mirabai Chanu: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू की उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि मीराबाई ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा साबित की है और वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण जीतने के बाद मीराबाई ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह पदक उनके लिए बेहद खास है।