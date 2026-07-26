Mirabai Chanu: मीराबाई चानू ने जीता गोल्ड, 190 किलोग्राम वजन उठाकर रचा इतिहास

Mirabai Chanu: भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 31 वर्षीय चानू ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता और एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही मीराबाई चानू को इस वर्ग में सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था। उन्होंने उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया और भारत के पदक अभियान को स्वर्णिम शुरुआत दी। मीराबाई चानू का यह स्वर्ण पदक भारत के लिए बेहद अहम साबित हुआ है।