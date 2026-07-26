Mirabai Chanu Struggle Story: आर्थिक तंगी के चलते चुनती थीं लकड़ियां, ऐसे वेटलिफ्टर बनी मीराबाई चानू, संघर्ष की कहानी ऐसी कि आंखों में आ जाएंगे आंसू

वे बेहद गरीब परिवार से आती हैं। बचपन में आर्थिक तंगी के कारण उन्हें लकड़ी के गट्ठर उठाने पड़ते थे। ट्रेनिंग के दिनों में डाइट चार्ट फॉलो करना भी मुश्किल था, क्योंकि परिवार के पास दूध और चिकन जैसी चीजें खरीदने के पैसे नहीं होते थे। मीराबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ खुद को, बल्कि लाखों युवाओं के लिए नई राह बनाई। जब वह अपने घर में जलाने के लिए लकड़ी लाती थी तो अपने भाई से भी ज्यादा वजन वह आसानी से उठाकर ले आती थी, उस समय उनकी उम्र मात्र 12 साल की ही थी।