परीक्षा सुधार के लिए टास्क फोर्स पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, जयराम रमेश बोले- राधाकृष्णन कमेटी की 101 सिफारिशों का क्या हुआ?

Exam Reforms Task Force: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित हाई-पावर्ड टास्क फोर्स पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार अब तक डॉ. के. राधाकृष्णन समिति की 101 सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने में विफल रही है, जिसका गठन साल 2024 में किया गया था। उन्होंने इस हाई पावर्ड टास्क फोर्स को प्रधानमंत्री की छवि को बेहतर बनाने की एक कोशिश बताया। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई टास्क फोर्स परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और तकनीक-आधारित बनाने की दिशा में काम करेगी।