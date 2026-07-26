‘पेपर लीक करने से पहले 100 बार सोचेंगे अपराधी’, पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल पर बोले चिराग पासवान

Chirag Paswan on Paper Leak Law: केंद्र सरकार जल्द ही संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पेश करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रस्तावित कानून को पहले से कहीं ज़्यादा सख्त बनाया गया है, ताकि पेपर लीक जैसा अपराध करने के बारे में सोचने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा कदम उठाने से पहले सौ बार सोचे। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद उन असामाजिक तत्वों पर रोक लगाना है जो युवाओं के भविष्य को खतरे में डालते हैं।