बांकीपुर में मनोज तिवारी का दावा, बोले- भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने की जगह उनकी मां को प्रचार के लिए बुला रहे प्रशांत किशोर

मनोज तिवारी ने कागे कहा, "हम सच्ची सहानुभूति के कारण इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने क्या किया? उन्होंने पीड़ित परिवार से कहा था कि वे उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन 16वें दिन कहते हैं कि चलो हमारे लिए चुनाव प्रचार करो, तब हम तुम्हारे लिए कुछ करें। क्या ऐसी राजनीति होनी चाहिए? भरत तिवारी के साथ हुई घटना से हम सभी दुखी हैं। उन्हें न्याय दिलाने के बजाय, आप उनकी मां से प्रचार करने के लिए कह रहे हैं? ऐसी सोच देखकर मुझे हैरानी होती है, प्रशांत किशोर या उनकी बातों पर अब क्या चर्चा की जाए? आप खुद सोच सकते हैं।"