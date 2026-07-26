‘चूल्हा बुझा देंगे’ से ‘देर आए, दुरुस्त आए’ तक, धर्मेंद्र प्रधान पर जोशी का 12 साल पुराना तंज भी चर्चा में

करीब 12 वर्ष पहले बिहार में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल कैलाशपति मिश्र की दूसरी पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में मुरली मनोहर जोशी ने मंच से धर्मेंद्र प्रधान पर हल्के-फुल्के अंदाज में तंज कसा था। उस समय धर्मेंद्र प्रधान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री थे। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का जिक्र करते हुए जोशी ने मुस्कुराते हुए कहा था, "प्रधान जी के पास ऐसा मंत्रालय है कि जब चाहें आपका चूल्हा बुझा दें।" इसके बाद उन्होंने यह भी कहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है, ऐसे में यदि रसोई गैस के दाम भी कम हो जाएं तो आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जब मुरली मनोहर जोशी यह टिप्पणी कर रहे थे, उस समय मंच पर केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।