धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में उतरा NDA, निशिकांत बोले- बच्चों को आंदोलन नहीं, पढ़ाई के लिए भेजिए

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भाजपा सांसद निशिकांत दूबे ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों के हित में पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम किया है। उनका इस्तीफा देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को आंदोलन में न भेजें। निशिकांत दूबे ने कहा कि यदि बच्चे भविष्य में आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उन्हें धरना-प्रदर्शन में शामिल होने के बजाय घर पर रहकर पढ़ाई करनी चाहिए। उनका कहना था कि आंदोलनों में भाग लेने से छात्रों के करियर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।