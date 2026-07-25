बांकीपुर में 20% वोट की जंग! पवन-मनोज मैदान में,भरत तिवारी के परिजनों से मिले CM; बीजेपी ने क्यों खेला इमोशनल दांव?

बांकीपुर उपचुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनसुराज दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक ओर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर चुनावी सभाओं के साथ-साथ 'चाय पर चर्चा' के जरिए मतदाताओं से सीधे संवाद कर रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा अपने नाराज वोटरों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री का पिछले महीने पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों से मिलना और चुनाव प्रचार में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह तथा भाजपा सांसद मनोज तिवारी को उतारना भी देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा अपने पारंपरिक सवर्ण मतदाताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रही है।