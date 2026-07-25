भरत तिवारी एनकाउंटर में सम्राट सरकार का बड़ा एक्शन! SDO हटे, DSP फिर पुलिस मुख्यालय भेजे गए

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सम्राट सरकार ने शुक्रवार देर शाम बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया। सरकार ने भोजपुर जिले के जगदीशपुर के एसडीओ (अनुमंडल पदाधिकारी) संजीत कुमार को उनके पद से हटा दिया। उन्हें अगले आदेश तक सामान्य प्रशासन विभाग, पटना में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। वहीं, तत्कालीन जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश शर्मा को भी पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है। भरत तिवारी एनकाउंटर के समय राजेश शर्मा एसडीपीओ और संजीत कुमार एसडीओ के पद पर तैनात थे। परिजनों ने दोनों अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजेश शर्मा के खिलाफ तो भरत तिवारी के परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला भी दर्ज है। खास बात यह है कि यह दोनों कार्रवाई मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद की गई।