भरत तिवारी एनकाउंटर पर CM सम्राट का बड़ा दांव! परिजनों से मुलाकात, ‘न्याय’ का भरोसा,बांकीपुर उपचुनाव से पहले तेज हुई सियासी हलचल

बांकीपुर विधानसभा सीट पर प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक का एक वर्ग उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने शुक्रवार को अपने चुनाव प्रचार में भोजपुरी स्टार और गायक पवन सिंह तथा सांसद मनोज तिवारी को भी मैदान में उतारा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात को नाराज ब्राह्मण मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 7 प्रतिशत मानी जाती है।