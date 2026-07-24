NEET आंदोलन में विपक्ष सड़क पर, तेजस्वी नदारद! मंत्री ने सदन में पूछा- नेता प्रतिपक्ष कहां हैं, सुरक्षित तो हैं?

तेजस्वी यादव की गैरमौजूदगी विधानसभा के मानसून सत्र में भी चर्चा का विषय रही। गुरुवार को कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से नेता प्रतिपक्ष का "पता लगाने" और सदन को उनकी जानकारी देने की बात कही। RJD के कुछ नेताओं ने तेजस्वी का बचाव करते हुए कहा कि वह दिल्ली में अपने बीमार पिता और पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की देखभाल कर रहे हैं। वहीं, कुछ अन्य नेताओं का कहना था कि तेजस्वी यूरोप दौरे पर थे और शुक्रवार को उनके दिल्ली लौटने की संभावना है। शुक्रवार को विधानसभा का मानसून सत्र भी समाप्त हो गया। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार का यह छोटा सत्र बिना किसी बड़े विरोध के आसानी से गुजर गया। सदन के बाहर राज्य की आर्थिक स्थिति और अन्य अहम मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरने वाले तेजस्वी यादव पूरे सत्र के दौरान अनुपस्थित रहे। इसकी वजह से विपक्ष सरकार को प्रभावी ढंग से नहीं घेर सका। सरकार द्वारा पेश किए गए 12 विधेयकों, जिनमें एक निजी विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक भी शामिल था, पर भी खास विरोध देखने को नहीं मिला।