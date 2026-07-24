Neet Paper Leak Protest: विधानसभा में छात्र आंदोलन पर सियासी विस्फोट! विपक्ष बोला- लाठी-गोली, सत्ता ने कहा- गुंडों पर कार्रवाई

Neet Paper Leak Protest:बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन (शुक्रवार) NEET पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन का मुद्दा इतना गरमा गया कि विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और नारेबाजी हुई, जिससे सदन का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और गोलीबारी की गई तथा सरकार उनकी आवाज को बल प्रयोग के जरिए दबाने की कोशिश कर रही है। इसी के विरोध में विपक्षी विधायकों ने सदन में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।