Bihar Weather: 24 जुलाई को संभलकर रहें! बिहार के 19 जिलों में आंधी-ठनका, 4 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

Bihar Weather बिहार में शुक्रवार, 24 जुलाई को उत्तर बिहार के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने 19 जिलों के लिए आंधी, वज्रपात (ठनका) और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, राजधानी पटना में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण बिहार में फिलहाल भारी बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं है। हालांकि, नेपाल से सटे चार जिलों में भारी वर्षा को लेकर विशेष अलर्ट जारी किया गया है।