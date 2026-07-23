NEET पेपर लीक में बड़ा यू-टर्न! CBI ने संजीव मुखिया को दी क्लीन चिट, बोली- न पेपर चुराया, न बांटा

NEET पेपर लीक को लेकर पटना समेत देशभर में जारी छात्र प्रदर्शनों के बीच सीबीआई ने मामले के कथित मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को बड़ी राहत दी है। सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि NEET-2024 पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया की कोई भूमिका नहीं पाई गई है। जांच एजेंसी के अनुसार, संजीव मुखिया ने न तो प्रश्नपत्र की चोरी की और न ही उसे अभ्यर्थियों तक पहुंचाने या वितरित करने में उसकी कोई संलिप्तता मिली है।