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पटना

NEET पेपर लीक में बड़ा यू-टर्न! CBI ने संजीव मुखिया को दी क्लीन चिट, बोली- न पेपर चुराया, न बांटा

NEET पेपर लीक को लेकर देशभर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सीबीआई ने मामले में बड़ा खुलासा किया है। जांच एजेंसी ने कहा है कि NEET-2024 पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया की कोई भूमिका नहीं पाई गई है और उसके खिलाफ पेपर चोरी, लीक कराने या वितरण के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं।
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पटना

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Rajesh Kumar Ojha

Jul 23, 2026

संजीव मुखिया

संजीव मुखिया (फाइल फोटो)

NEET पेपर लीक को लेकर पटना समेत देशभर में जारी छात्र प्रदर्शनों के बीच सीबीआई ने मामले के कथित मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को बड़ी राहत दी है। सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि NEET-2024 पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया की कोई भूमिका नहीं पाई गई है। जांच एजेंसी के अनुसार, संजीव मुखिया ने न तो प्रश्नपत्र की चोरी की और न ही उसे अभ्यर्थियों तक पहुंचाने या वितरित करने में उसकी कोई संलिप्तता मिली है।

CBI ने संजीव को दी राहत

सीबीआई ने कहा कि संजीव मुखिया के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों से यह साबित नहीं होता कि उसने NEET-2024 का प्रश्नपत्र चुराया, पेपर लीक की साजिश रची या प्रश्नपत्र को अभ्यर्थियों के बीच वितरित कराया। वर्ष 2024 में संजीव मुखिया पर NEET पेपर लीक का मुख्य आरोपी होने के आरोप लगे थे। हालांकि, जांच के दौरान यह सामने आया कि प्रश्नपत्र लीक करने की साजिश झारखंड के हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल में रची गई थी।

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Updated on:

23 Jul 2026 02:28 pm

Published on:

23 Jul 2026 02:26 pm

Hindi News / Bihar / Patna / NEET पेपर लीक में बड़ा यू-टर्न! CBI ने संजीव मुखिया को दी क्लीन चिट, बोली- न पेपर चुराया, न बांटा

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