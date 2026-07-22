NEET आंदोलन बेकाबू: पटना में पुलिस-छात्र आमने-सामने, लाठीचार्ज, पत्थरबाजी और तोड़फोड़

NEET पेपर लीक के विरोध में पटना में बुधवार को छात्रों का प्रदर्शन दिनभर उग्र बना रहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी राजभवन होते हुए मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गए। छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद भीड़ के नहीं हटने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। आरोप है कि पुलिस ने घायल छात्रों को भी घसीटते हुए पुलिस वाहनों में बैठाकर थाने पहुंचाया। घटना के बाद लोकभवन और मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई।