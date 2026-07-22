दो दिन पहले आए किराएदार ने पूर्व बैंक कैशियर और पत्नी की हत्या की, बेंगलुरु में बैठे बेटे ने कैमरे पर देखी अनहोनी

Bihar Double Murder: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चौरी में 75 वर्षीय एक सेवानिवृत्त बैंक कैशियर और उनकी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस दोहरे हत्याकांड का सबसे भयावह पहलू यह रहा कि बेंगलुरु में मौजूद उनका बेटा घर के सीसीटीवी कैमरे पर पूरी वारदात का खौफनाक मंजर देख रहा था। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस सनसनीखेज हत्या के पीछे महज दो दिन पहले किराए पर रहने आया युवक है, जो वारदात के बाद से फरार है। उसे दबोचने के लिए DIU, एसटीएफ और सर्विलांस टीम जुटी हुई है।