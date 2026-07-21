Kal Ka Mausam: IMD का बड़ा अलर्ट! बिहार समेत 16 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, हिमाचल में रेड अलर्ट

आईएमडी ने 22 जुलाई के लिए जारी अपने पूर्वानुमान में कहा है कि उत्तर भारत से लेकर पूर्वी, मध्य और पश्चिमी भारत तक मानसूनी गतिविधियां काफी तेज हैं। हरियाणा और मध्य भारत के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन तथा बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक फैली ट्रफ लाइन के प्रभाव से कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़, जलभराव, भूस्खलन और आकाशीय बिजली गिरने जैसी घटनाएं हो सकती हैं।