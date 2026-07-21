Congress Protest धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर बिहार कांग्रेस का हल्लाबोल, लोक भवन के बाहर धरना

इससे पहले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि जब देश में लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज कमजोर पड़ने लगती है, तब इस तरह के आंदोलन और विरोध प्रदर्शन सामने आते हैं । अगर पेपर लीक होते रहेंगे और युवा बेरोजगार रहेंगे, तो छात्र सड़क पर उतरेंगे ही। "प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि दिल्ली में मोदी सरकार ने जिस तरह युवाओं पर लाठीचार्ज कराया, उसका जवाब बांकीपुर की जनता 30 जुलाई को मतदान के जरिए देगी। उन्होंने कहा, "बांकीपुर की जनता केंद्र सरकार को बताएगी कि यह लोकतंत्र है।