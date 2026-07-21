NEET आंदोलन पर कांग्रेस का कब्जा? राहुल गांधी की एंट्री के बाद छिड़ी नई सियासी बहस

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लंबे समय से कमजोर दिख रही कांग्रेस के लिए यह जनता से सीधे जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। वहीं, राहुल गांधी के लिए भी यह अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने का बड़ा मौका माना जा रहा है। राहुल गांधी के सक्रिय होने के बाद विपक्ष के कई दल खुलकर उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस आंदोलन के जरिए विपक्षी एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी पहले से सक्रिय है और अन्य विपक्षी दल भी अपनी-अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लगातार चुनावी चुनौतियों का सामना कर रही कांग्रेस के लिए इसे अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के एक अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है।