बेटी की मौत पर दामाद को जेल भिजवाया, फिर माता-पिता ने किया बड़ा कांड, मुंबई की सृष्टी जैन मामले में ट्विस्ट

Mumbai Crime News: मुंबई के जोगेश्वरी पूर्व स्थित हाई-प्रोफाइल ओबेरॉय स्प्लेंडर सोसायटी में 14वीं मंजिल से गिरकर 33 वर्षीय सृष्टि जैन की मौत के मामले में चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। शुरुआत में इस घटना को आत्महत्या और दहेज प्रताड़ना से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन अब करोड़ों रुपये की संपत्ति हड़पने के लिए कथित साजिश रचे जाने का खुलासा भी हुआ है। इस मामले में मेघवाड़ी पुलिस ने सृष्टि के माता-पिता और छोटी बहन के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है।