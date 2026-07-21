2 महीने बाद थी शादी, छोड़ने वाले थे नौकरी- यूक्रेन के पास रूसी हमले में अखिल की मौत, मां का सपना टूटा

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यूक्रेन ने दावा किया कि उसके तट के करीब पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी-बिसाऊ के झंडे वाले मालवाहक जहाज पर रूसी सेना ने हमला किया। जहाज में यूक्रेन का मक्का लदा हुआ था और जहाज जैसे ही ओडेसा बंदरगाह से निकला, उस पर हवाई हमला किया गया। इस हमले में कुल 10 चालक दल के सदस्यों की मौत हुई, जिनमें 4 भारतीय और 5 सीरियाई नाविक शामिल है। वहीं, अन्य लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया।