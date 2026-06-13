13 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

निपाह वायरस पर केरल के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा अपडेट, रिपोर्ट में हुआ मरीजों की हालत का खुलासा

Nipah Virus: केरल के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने निपाह वायरस पर बड़ा अपडेट देते हुए बताया कि मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है।

2 min read
Google source verification

कोच्चि

image

Devika Chatraj

Jun 13, 2026

K. Muraleedharan

केरल के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन (ANI)

Health Minister K Muraleedharan Update: केरल में निपाह वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को राहत भरी जानकारी दी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने बताया कि संक्रमित मरीज की हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है और उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इसके साथ ही मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिससे हेल्थ डिपार्टमेंट को काफी राहत मिली है।

लगातार निगरानी जारी

तिरुवनंतपुरम में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि मरीज की स्थिति पहले जैसी ही है और डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है। सभी जरूरी मेडिकल टेस्ट किए जा चुके हैं और रिपोर्ट सामान्य आई है। उन्होंने बताया कि मरीज के संपर्क में आए लोगों के सैंपल पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) में जांच के लिए भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट अब निगेटिव आ चुकी है।

शिगेला संक्रमण पर भी कंट्रोल का दावा

मंत्री ने राज्य में सामने आए शिगेला संक्रमण के मामलों पर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि तिरुवनंतपुरम, वायनाड और कुछ अन्य क्षेत्रों में मामले सामने आए थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने समय रहते जरूरी कदम उठाए, जिसके कारण संक्रमण को फैलने से रोक लिया गया है। फिलहाल किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

विवादों पर मंत्री का जवाब

स्वास्थ्य निदेशक की नियुक्ति और विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह मामला कोई विवाद नहीं है और पूर्व अधिकारी का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका था। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना वजह मुद्दा बनाया जा रहा है और सरकार पूरी तरह पारदर्शी तरीके से काम कर रही है।

निपाह वायरस को लेकर पहले ही दी गई थी चेतावनी

मंत्री ने पहले ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी थी। उन्होंने बताया था कि मई से सितंबर का समय निपाह वायरस संक्रमण के लिए ज्यादा जोखिम भरा होता है। इस दौरान लोगों से अपील की गई थी कि वे चमगादड़ों के संपर्क में न आएं और किसी भी संदिग्ध स्थिति में तुरंत स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दें।

क्या है निपाह वायरस?

निपाह वायरस एक जानवरों से फैलने वाली (Zoonotic) बीमारी है। यह मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ों से फैलता है। यह संक्रमित भोजन, शरीर के तरल पदार्थ या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। केरल में पिछले कुछ वर्षों में निपाह वायरस के कई मामले सामने आ चुके हैं, इसलिए राज्य सरकार लगातार सतर्कता बरत रही है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Jun 2026 01:13 pm

Published on:

13 Jun 2026 01:09 pm

Hindi News / National News / निपाह वायरस पर केरल के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा अपडेट, रिपोर्ट में हुआ मरीजों की हालत का खुलासा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

देश को दे उपदेश, मोदी चले विदेश- कांग्रेस का पीएम पर निशाना; आप के संजय सिंह ने पूछा विदेश से क्या लाते हो?

AAP MP Sanjay Singh
राष्ट्रीय

बंगाल में ममता बनर्जी कितनी मजबूत? अगले इलेक्शन में बिगाड़ सकती हैं BJP का खेल! 2026 चुनाव में केवल 5% कम मिले थे वोट

TMC
राष्ट्रीय

‘खोदा पहाड़, निकली चुहिया’, अभिषेक बनर्जी के घर हुई रेड को लेकर TMC हमलावर, सांसद किर्ती आजाद ने कसा तंज

TMC MP Kirti Azad
राष्ट्रीय

असम में एयरफोर्स का विमान क्रैश, लैंडिंग के दौरान बना आग का गोला

Airforce Plane Crash Assam
राष्ट्रीय

रात तीन से सुबह आठ बजे तक अभिषेक बनर्जी के घर क्या-क्या हुआ- सागरिका घोष ने बताया

ED Raids at Abhishek Banerjee residence
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.