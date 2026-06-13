निपाह वायरस पर केरल के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा अपडेट, रिपोर्ट में हुआ मरीजों की हालत का खुलासा

तिरुवनंतपुरम में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि मरीज की स्थिति पहले जैसी ही है और डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है। सभी जरूरी मेडिकल टेस्ट किए जा चुके हैं और रिपोर्ट सामान्य आई है। उन्होंने बताया कि मरीज के संपर्क में आए लोगों के सैंपल पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) में जांच के लिए भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट अब निगेटिव आ चुकी है।