‘फिलहाल राजनीतिक पार्टी बनाने का कोई प्लान नहीं’, कोर कमेटी बैठक से पहले अभिजीत दीपके का बड़ा बयान

अभिजीत दीपके (Photo: IANS)
Abhijeet Dipke CJP Core Committee Meeting: छात्र आंदोलन के बाद चर्चा में आई 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रमुख अभिजीत दीपके ने पार्टी के भविष्य और आगामी कार्ययोजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। छत्रपति संभाजीनगर में होने जा रही CJP की कोर कमेटी की अहम बैठक से पहले उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल उनका संगठन किसी राजनीतिक दल में बदलने नहीं जा रहा है।
मीडिया से बातचीत करते हुए CJP प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा, "हमारी कोर टीम के सदस्य जिनमें हमारे प्रवक्ता और वे सभी लोग शामिल हैं जिन्होंने आंदोलन के प्रबंधन में हमारी मदद की, इस बैठक में भाग लेंगे। कोर टीम के सभी सदस्य यहां मौजूद रहेंगे, फिलहाल हमारी कोई राजनीतिक दल बनाने की योजना नहीं है।
अपनी सुरक्षा और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के सवाल पर बोलते हुए अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र पुलिस की सराहना की और किसी भी अतिरिक्त सुरक्षा की मांग से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस से काफी बेहतर है। मुझे किसी अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। मुझे जो सुरक्षा पहले से प्रदान की जा रही है वह पूरी तरह से पर्याप्त है।"
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