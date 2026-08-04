‘फिलहाल राजनीतिक पार्टी बनाने का कोई प्लान नहीं’, कोर कमेटी बैठक से पहले अभिजीत दीपके का बड़ा बयान

Abhijeet Dipke CJP Core Committee Meeting: छात्र आंदोलन के बाद चर्चा में आई 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रमुख अभिजीत दीपके ने पार्टी के भविष्य और आगामी कार्ययोजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। छत्रपति संभाजीनगर में होने जा रही CJP की कोर कमेटी की अहम बैठक से पहले उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल उनका संगठन किसी राजनीतिक दल में बदलने नहीं जा रहा है।