कश्मीर बॉर्डर पर हाई अलर्ट, पूंछ में आतंकियों की मौजूदगी से हड़कंप, कठुआ में घुसा पाकिस्तानी ड्रोन

दरअसल, खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली थी कि सीमा पार से पाकिस्तानी आतंकियों के गुट ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया है।

खुफिया एजेंसियों से मिली सूचना के आधार पर पूंछ जिले के सुरनकोट इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) और राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने धारा संगला, गुज्जर नार और खेरोवाली ढोक में सघन छापेमारी की। हालांकि अभी तक सुरक्षा बलों का सीधा सामना आतंकियों से नहीं हुआ है, लेकिन तलाशी अभियान लगातार जारी है। इसके अलावा मेंढर तहसील के कालाबन और आस-पास के इलाकों में भी छानबीन हुई, फिलहाल यहां किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।