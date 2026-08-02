पीओके में बवाल के बीच पाक गृहमंत्री का विवादित बयान, प्रदर्शनकारियों को बताया ‘कॉकरोच’

रिपोर्ट में कहा गया है कि पीओके में जारी हिंसा और विरोध प्रदर्शनों को अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित ध्यान नहीं मिला है। कुछ विदेशी मीडिया संस्थानों ने इस घटनाक्रम को प्रमुखता से कवर किया, लेकिन व्यापक वैश्विक प्रतिक्रिया सीमित रही। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में अपने ही नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग की घटनाओं पर अपेक्षाकृत कम अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया देखने को मिली है। वहीं, यह सवाल भी उठ रहा है कि पाकिस्तान के भीतर आम लोग इन विरोध प्रदर्शनों और सरकारी कार्रवाई को किस नजरिए से देख रहे हैं।