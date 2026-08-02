‘सिर कलम करने की धमकी, फिर भी दिए सिर्फ 4 पुलिसकर्मी’, पप्पू यादव के वकील का दिल्ली पुलिस पर आरोप

सुरक्षा में चूक का ज़िक्र करते हुए वकील ने दावा किया कि सांसद को कई दिनों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं और दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों को इस बारे में लिखित में जानकारी दी गई थी। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट और ट्वीट घूम रहे थे जिनमें सांसद का सिर काटने वाले को 51 लाख रुपये का इनाम देने की बात कही गई थी। इसके अलावा, आक्रामक लोग और साधु के भेष में कुछ लोग उनकी पत्नी (राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन) के घर पर आ रहे थे। इन चेतावनियों के बाद भी पुलिस प्रशासन कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम रहा।