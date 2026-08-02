‘BJP तब तक संरक्षण देगी, जब तक तसलीमा नसरीन हिंदू कट्टरपंथ पर न बोलें’, CPM नेता बिकाश रंजन भट्टाचार्य का तंज

Bikash Ranjan Bhattacharya on Taslima Nasrin: बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन की भारत वापसी को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। वरिष्ठ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नेता बिकाश रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा सरकार तसलीमा नसरीन को तब तक संरक्षण देगी, जब तक वह हिंदू कट्टरपंथियों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वाम मोर्चा सरकार ने उन्हें कभी जबरन देश से बाहर नहीं निकाला था बल्कि उनकी सुरक्षा को देखते हुए ऐसा कदम उठाया गया था।