आगामी चुनावों की तैयारी में जुटी बीजेपी, पंजाब में संगठन को मजबूत करने के लिए बदले 6 जिलाध्यक्ष

Punjab BJP: भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में संगठन को और मजबूत करने के उद्देश्य से बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया है। पार्टी ने राज्य के छह जिलों में नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन नियुक्तियों को जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक गतिविधियों के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।