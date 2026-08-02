आगामी चुनावों की तैयारी में जुटी बीजेपी, पंजाब में संगठन को मजबूत करने के लिए बदले 6 जिलाध्यक्ष

रवनीत सिंह बिट्टू, BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ। (फाइल फोटो: IANS)
Punjab BJP: भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में संगठन को और मजबूत करने के उद्देश्य से बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया है। पार्टी ने राज्य के छह जिलों में नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन नियुक्तियों को जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक गतिविधियों के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद छह नए जिलाध्यक्षों के नाम घोषित किए। इनमें संदीप बरार (फरीदकोट), संजीव मनहास (होशियारपुर ग्रामीण), नेतन गुप्ता नन्नू (होशियारपुर शहरी), अनुप शर्मा (खन्ना), कुलदीप सिंह भंगेवाला (श्री मुक्तसर साहिब) और सरजीवन जिंदल (संगरूर-1) शामिल हैं।
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