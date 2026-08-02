आसमान में टकराए फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर, ग्रीस में जंगल की आग के बीच मची अफरा-तफरी

ग्रीस में आग बुझाने गए दो हेलीकॉप्टर टकराए, जंगल की लपटों के बीच बड़ा हादसा, photo source@AI
Greece Helicopter Crash: ग्रीस की राजधानी एथेंस के पश्चिम में स्थित पसाथा क्षेत्र में रविवार को जंगल में लगी भीषण आग पर काबू पाने के दौरान दो अग्निशमन हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। अग्निशमन विभाग ने कहा है कि चालक दल का पता लगाने के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया है। सरकारी प्रसारक ईआरटी ने बताया कि एक हेलीकॉप्टर के चालक दल का सदस्य सुरक्षित मिल गया है, जबकि बचाव दल दूसरे की तलाश कर रहे हैं।
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