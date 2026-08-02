Tourist Plane Crashes in Peru: पेरू में टूरिस्ट प्लेन क्रैश होने से क्रू समेत 13 लोगों की दर्दनाक मौत

Tourist Plane Crashes in Peru Latest Update: पेरू के मशहूर पर्यटन स्थल ‘नाज्का लाइन्स’ के ऊपर घूमने निकले पर्यटकों के लिए यह सफर कभी खत्म न होने वाला बन गया। शनिवार को एक छोटा टूरिस्ट विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा इतना भीषण था कि विमान में सवार सभी 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 11 विदेशी पर्यटक और दो पायलट शामिल हैं। हादसे के बाद पूरे इलाके में राहत और बचाव अभियान चलाया गया, जबकि अधिकारियों ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।