‘अमेरिका के अंदर ही क्यूबा खेल रहा खतरनाक खेल’, विदेश मंत्री मार्को रुबियो का बड़ा खुलासा

साथ ही खुफिया एजेंसियों को और सक्रिय होना चाहिए ताकि ऐसे हस्तक्षेप रोके जा सकें। रुबियो का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका पहले से ही कई वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है। क्यूबा जैसे छोटे देश का इतना प्रभाव होना कई लोगों को चौंकाने वाला है।