‘द्वितीय विश्व युद्ध जैसी सैन्य तैयारी’, फिर भी ट्रंप ने टाला ईरान पर हमला, हॉर्मुज जलडमरूमध्य खोलने पर भी बनी सहमति

ट्रंप ने इस नए समझौते की सबसे जरूरी शर्तों के बारे में बताते हुए कहा कि इसके तहत व्यापार और दुनिया भर में तेल की सप्लाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के रास्ते को तुरंत और पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही, इस ऐतिहासिक समझौते के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम से पैदा होने वाले वैश्विक खतरे को भी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा।

ट्रंप ने आगे कहा कि उन्होंने दुनिया के भविष्य और एक खुशहाल ईरान के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए, इस शर्त पर हमलों को रोकने का फैसला किया है कि यह समझौता जल्द से जल्द पूरा हो। उन्होंने यह भी साफ किया कि इजराइल ने भी इस शांति समझौते को पूरा करने और युद्ध को खत्म करने में अमेरिका का साथ देने का पूरा भरोसा दिया है।