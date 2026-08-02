US-Iran Conflict: ईरान पर हमले की आहट से क्यों बेचैन हुआ सऊदी अरब? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप से जताई चिंता

Saudi Crown Prince on US Iran Tensions: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बरकरार है। दोनों देशों के बीच जंग के चलते होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इसके चलते वैश्विक ऊर्जा बाजार में तेल-गैस की कीमतों में उछाल आया है, जिसका असर कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इसी बीच, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। उन्होंने वार्ता के दौरान चिंता जताई है कि यदि अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष को और बढ़ाता है, तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। यह जानकारी अमेरिकी समाचार वेबसाइट 'Axios' की तरफ से दी गई है।